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«Нужно отвечать за слова». Дюрица рассказал, почему не пожал руку Роману Широкову

«Нужно отвечать за слова». Дюрица рассказал, почему не пожал руку Роману Широкову
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Бывший защитник московского «Локомотива» и подмосковного «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, что отказался жать руку бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России Роману Широкову из-за его слов про сборную Словакии.

«Роман Широков после победы России над Словакией в отборе к Евро-2012 сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?». Как отнесся к этим словам? Широков – человек, который говорит то, что у него на уме. Думаю, он хотел этим привлечь внимание. Ко мне потом подошёл Саша Самедов и сказал: «Не злись на него. Он простой парень и просто так ребячится». Меня эти слова всё равно зацепили, и в следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова. Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал до 2016-го. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. После «Локомотива» Дюрица успел поиграть за турецкий «Трабзонспор» и чешскую «Духлу».

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