Артур, которого сегодня должен был представить «Зенит», проходит медосмотр в «Палмейрасе»

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс сегодня проходит медосмотр в бразильском клубе. Соответствующее фото выложил официальный аккаунт «Палмейраса» в соцсетях. Артура можно увидеть на заднем плане на фото.

Артур проходит медосмотр в «Палмейрасе» Фото: Cesar Greco/Palmeiras

Напомним, ранее бразильский журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале сообщил, что уже сегодня, 8 января, «Зенит» должен объявить о подписании бразильского футболиста.

Также ранее бразильские журналисты сообщали, что сумма в € 18 млн за трансфер Артура будет выплачена «Зенитом» по схеме € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов. Кроме того, появлялась информация, что сделка может сорваться из-за боязни Артура переезжать в Россию на фоне политической ситуации.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.