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«ПСЖ», «Монако» и «Гавр» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции, где своих соперников узнали «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин и «Гавр», где играет Далер Кузяев.

Все пары 1/16 финала Кубка Франции

«Орлеан» — «ПСЖ»;

«Родез» — «Монако»;

«Шатор» — «Гавр»;

«Ренн» — «Марсель»;

«Феньи-Ольнуа» — «Монпелье»;

«Нант» — «Лаваль»;

«Ле-Пюи» — «Дюнкерк»;

«Расинг» — «Лилль»;

«Клермон» — «Страсбур»;

«Сошо» — «Реймс»;

«Трелиссак» — «Брест»;

«Руан» — «Тулуза»;

«Валенсьен» — «Париж»;

«Сен-Прист» — «Роморантен»;

«Бордо» — «Ницца».

Матчи 1/16 финала Кубка Франции пройдут 20 и 21 января. Действующим победителем Кубка Франции является «Тулуза», которая в финальном матче прошлого года обыграла «Нант».

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