«ПСЖ», «Монако» и «Гавр» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции, где своих соперников узнали «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин и «Гавр», где играет Далер Кузяев.
Все пары 1/16 финала Кубка Франции
«Орлеан» — «ПСЖ»;
«Родез» — «Монако»;
«Шатор» — «Гавр»;
«Ренн» — «Марсель»;
«Феньи-Ольнуа» — «Монпелье»;
«Нант» — «Лаваль»;
«Ле-Пюи» — «Дюнкерк»;
«Расинг» — «Лилль»;
«Клермон» — «Страсбур»;
«Сошо» — «Реймс»;
«Трелиссак» — «Брест»;
«Руан» — «Тулуза»;
«Валенсьен» — «Париж»;
«Сен-Прист» — «Роморантен»;
«Бордо» — «Ницца».
Матчи 1/16 финала Кубка Франции пройдут 20 и 21 января. Действующим победителем Кубка Франции является «Тулуза», которая в финальном матче прошлого года обыграла «Нант».
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