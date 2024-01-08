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В «Монако» отреагировали на попадание Головина в число номинантов в сборную года от FC 24

В «Монако» отреагировали на попадание Головина в число номинантов в сборную года от FC 24
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В «Монако» отреагировали на попадание российского игрока команды Александра Головина в число номинантов сборную мира 2023 года по версии EA Sports FC 24.

«Какой год для Головина, номинированного на TOTY в FC24», — сообщает пресс-служба клуба. При этом «Монако» также опубликовал видео с лучшими моментами Головина в этом году.

Напомним, разработчики футбольного симулятора представили в голосовании 85 футболистов, в том числе 28 полузащитников. Среди конкурентов игрока «Монако» оказались Бернарду Силва, Федерико Кьеза, Джуд Беллингем и другие.

В 2023 году российский полузащитник сыграл за «Монако» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На данный момент рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.

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