«Хотел передать ответственность, а не давление». Ройс — об отказе от капитанской повязки

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал, почему решил отказаться от капитанской повязки в сезоне-2023/2024.

«Я принял решение отказаться от капитанской повязки не потому, что хотел чувствовать себя свободнее. Занимать эту должность в течение пяти лет было честью, а не бременем.

Я хотел передать ответственность, а не давление. И больше всего я давил на себя. Я всегда хочу довести себя до предела, независимо от того, ношу повязку на руке или нет. Лично для меня начало сезона тоже было непростым. После первой игры с «Кёльном» я дважды оказывался на скамейке запасных. Это было непривычно для меня, но я постарался быстро смириться с ситуацией и сохранять позитивный настрой. Я продолжал прибавлять в тренировках и довольно быстро вернулся на поле.

Однако я не удовлетворён своей игрой за первые шесть месяцев. Было несколько игр, в которых я не выкладывался на полную. У меня есть потенциал для совершенствования», — приводит слова Ройса Sport1.de.

В нынешнем сезоне Ройс сыграл 22 матча, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.

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