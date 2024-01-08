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Марко Ройс: о продлении контракта с «Боруссией» не задумывался

Марко Ройс: о продлении контракта с «Боруссией» не задумывался
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Полузащитник и экс-капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал о дальнейших карьерных планах. Напомним, контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года.

«Пока я не задумывался о продлении контракта с «Боруссией». На данный момент я сфокусирован на успешной игре за свою команду в Бундеслиге и в Лиге чемпионов.

Мне кажется, моё тело всё ещё находится в такой же хорошей форме, как и я сам. Со временем, как и в прошлом сезоне, мы соберёмся с руководством клуба и обсудим, как быть дальше.

Я не беспокоюсь по данному вопросу и не чувствую никакого давления. Повторюсь, мой личный приоритет — успешно играть за «Боруссию» во всех турнирах», — приводит слова Ройса Sport1.

Ройс выступает за «Боруссию» на протяжении 11 лет (с 2012 года). В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «шмелей» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

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