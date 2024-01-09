Появились неожиданные подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

Испанское издание COPE поделилось новыми подробностями возможного перехода нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Ранее многие мировые СМИ сообщали, что испанский клуб установил дедлайн французу для принятия решения о своём будущем. Источники сообщали, что у Килиана есть время лишь до конца января нынешнего года, чтобы выбрать клуб, за который он желает выступать. COPE опровергает эти сведения. По информации издания, «Реал» не устанавливал Мбаппе никаких дедлайнов, более того, в последнее время они не предпринимали попыток заключить с ним какое-либо соглашение. Мадридский клуб не намерен участвовать в «аукционах» и бороться за подписание Мбаппе с другими командами.

Источник также сообщает, что позиция «Реала» выглядит так, что если Мбаппе желает перейти в их клуб, то сам француз должен заявить об этом и предложить свои услуги испанцам. При переходе в «Реал» Мбаппе в любом случае потеряет в зарплате, так как «Королевский клуб» не намерен платить ему столько, сколько форвард зарабатывает в «ПСЖ».