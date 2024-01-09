«Не скучаю по его теориям». Ян Дюрица – о работе с Гаджи Гаджиевым

Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица высказался о работе с Гаджи Гаджиевым.

«Не скучаю по его теориям. Представь, у тебя две тренировки, вечер, ты уже просто хочешь отдохнуть. Поужинал и на протяжении часа, а иногда полутора Гаджиев разбирает моменты. Он хороший специалист, но его спокойная и тянущаяся манера говорить просто вводила в сон. Он ещё и очки постоянно поправлял.

У меня во время теорий отключался мозг, и я не был в состоянии концентрироваться на вещах, о которых шла речь. Думаю, я пару раз и засыпал, потому что обычно сидел в последних рядах.», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал до 2016-го. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. После «Локомотива» Дюрица успел поиграть за турецкий «Трабзонспор» и чешскую «Духлу».