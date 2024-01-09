Ян Дюрица — об изучении русского языка: понимал, что это важно для завоевания уважения

Бывший защитник «Локомотива» и «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, тяжело ли было изучать русский язык.

«Расскажу историю. Когда я играл в Словакии, то попал в спортивную школу, которая находилась в венгерской среде. Там все ребята общались только на венгерском. Я был брошен в команду, где я вообще не понимал языка. Меня задирали местные ребята, говорили: «Ты – тупой словак, учи язык». Я не обращал внимания, у меня было два варианта: сдаться или сказать себе: «Ян, давай, ты должен выучить язык, если хочешь пробиться в футбол». Мне было всё равно, как они меня называют, я их не боялся, я играл против них жёстко, прыгал в подкатах. Когда я выучил венгерский язык, то меня уже никто не задирал. Это была отличная школа. Так было и в России.

Оскорбляли ли меня в России? Нет, что ты. Я понимал, что важно выучить русский язык, чтобы завоевать уважение. Когда я ездил в машине, то всё читал, сам себе переводил. Если смотрел телевизор, то только на русском. Потом встречался с девушкой Машей Горбань. Она тоже помогла мне быстрее освоить русский язык», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал до 2016-го. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. После «Локомотива» Дюрица успел поиграть за турецкий «Трабзонспор» и чешскую «Духлу».