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Тренер «Зенита»: у нас большой легион бразильцев, вопрос адаптации облегчился

Тренер «Зенита»: у нас большой легион бразильцев, вопрос адаптации облегчился
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал об адаптации бразильских футболистов в клубе из Санкт-Петербурга.

«У нас большой легион бразильцев. Адаптации способствует то, как клуб относится к своим игрокам. У «Зенита» есть структура, которая очень помогает в этой адаптации. В нашем штабе также есть я, бразилец, тренер по физподготовке, итальянец, многие члены тренерского штаба говорят по-испански. Вопрос адаптации облегчился, так как у нас есть бразильцы, которые помогают, и структура.

Разница, которую почувствует новичок Нино, будет заключаться в климате. Но других трудностей я не вижу, в отличие от 2009 года, когда я один приехал в Россию. В «Зените» проблемы исключены», — приводит слова Оливейры Lance.

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