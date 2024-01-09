«Зенит» объявил об уходе двукратной чемпионки России португалки Аны Диаш

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе двукратной чемпионки России, португальской нападающей Аны Диаш в связи с истечением сроков контракта.

26-летняя футболистка выступала за женскую команду «Зенита» с марта 2021 года. Вместе с сине-бело-голубыми Диаш стала двукратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Также в составе «Зенита» Ана завоевала бронзовые медали Суперлиги (2021) и трижды выходила в финал Кубка России (2021, 2022, 2023). В сезоне-2023 португалка признана лучшим игроком среди всех клубов российской женской Суперлиги. Также Ана стала лучшим бомбардиром турнира.

Суммарно за «Зенит» Диаш, являющаяся воспитанницей португальского клуба «Кадима», провела 82 игры, забила 42 гола и сделала девять результативных передач.