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Радченко: «Зенит» переплатил за Артура? Клуб имеет возможности подписывать хороших игроков

Радченко: «Зенит» переплатил за Артура? Клуб имеет возможности подписывать хороших игроков
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о трансфере в стан сине-бело-голубых Артура Гимарайнса. По данным СМИ, бразилец обошёлся «Зениту» в € 18 млн.

«Не переплатил ли «Зенит» за Артура? Мы все понимаем, то «Зениту» нужно усиление состава. Бразильская диаспора, которая сейчас находится в клубе, себя проявляет очень хорошо, им комфортно здесь. Мне кажется, именно по этой идеологии «Зенит» сейчас подписывает хороших футболистов из Бразилии. Им будет намного быстрее и легче адаптироваться в команде.

Когда многие говорили, что нужно вовсе отменить лимит на легионеров, у меня была очень чёткая позиция, которую я сформировал, приехав в Испанию. У них было три иностранца, которые могли одновременно находиться на поле. Остальные — местные. А иностранцы были на голову сильнее уровнем в каждой команде. Мне такая политика очень нравилась. Это было бы развитие наших молодых российских футболистов.

В «Зените» не так? Я не говорю про «Зенит». Клуб имеет возможности, и это нормально, потому что сейчас есть такой регламент. Клубы с возможностями будут усиливаться иностранцами, пока он не поменяется», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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