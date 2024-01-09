Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: Хендерсон поехал в Саудовскую Аравию из-за денег

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж полагает, что экс-капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию только из-за денег.

«Я не испытываю сочувствия к Хендерсону или Фирмино. А как можно сочувствовать кому-то, кто уехал на пенсию и получает огромные деньги? Мне их не жаль. Урок они усвоят. Трава не всегда зеленее в другом месте, не так ли? Джордан это понял. И ему придётся с этим что-то делать. Когда у вас столько денег, как у этих игроков, вам даже не нужно выходить на поле. У них уже всё хорошо. У их внуков и правнуков тоже всё будет прекрасно. Чего ещё желать?» — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что 33-летний Хендерсон хочет уйти из «Аль-Иттифака», в который он перешёл летом 2023 года. Отмечалось, что английский полузащитник не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии, а также к матчам в жаркую погоду при высокой влажности.