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Сунесс — о возможном возвращении Хендерсона в Англию: Джордан знал, куда шёл

Сунесс — о возможном возвращении Хендерсона в Англию: Джордан знал, куда шёл
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Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о полузащитнике «Аль-Иттифака» Джордане Хендерсоне.

«Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии и знал, что поедет в лигу гораздо более низкого уровня, чем Премьер-лига. Я бы предположил, что, если бы «Аль-Иттифак» был лучшим в чемпионате и сам Хендерсон играл бы лучше, мы бы не говорили об этом. Я думаю, это связано с тем, что у него были неудачные моменты, и с тем, что клуб не добивается на данном этапе успехов», — приводит слова Сунесса издание Mirror.

Напомним, ранее сообщалось, что 33-летний Хендерсон хочет уйти из «Аль-Иттифака», в который он перешёл летом 2023 года. Отмечалось, что английский полузащитник не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии, а также к матчам в жаркую погоду при высокой влажности.

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