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Защитник «Ниццы» Аталь, призывавший к «чёрному дню для евреев», обжаловал приговор суда

Защитник «Ниццы» Аталь, призывавший к «чёрному дню для евреев», обжаловал приговор суда
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Футболист «Ниццы» Юсеф Аталь, приговорённый к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, подал апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, в начале января стало известно, что Аталь приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти. Также футболиста обязали заплатить штраф в размере € 45 тысяч. 14 октября 2023 года Аталь опубликовал видео с призывом устроить «чёрный день для евреев». Позже он удалил это сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, «Ницца» отстранила его от тренировок и игр за клуб.

Кроме того, Юсеф получил семиматчевую дисквалификацию от Дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции. В ноябре игрока арестовала полиция. Отметим, что 27-летний Аталь был вызван в сборную Алжира на Кубок африканских наций, который стартует на этой неделе в Кот-д'Ивуаре.

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