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Игрок «Ниццы» Аталь прокомментировал свой призыв к «чёрному дню для евреев»

Игрок «Ниццы» Аталь прокомментировал свой призыв к «чёрному дню для евреев»
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Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь прокомментировал свой призыв к «чёрному дню для евреев».

«Я получил много сообщений от алжирского народа. Это придало мне сил. Я не волнуюсь, потому что не совершил ничего серьёзного. Я просто хотел выразить солидарность с палестинским народом», – приводит слова Аталя La Gazette Du Fennec.

Ранее Аталь принёс извинения за скандальное видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, которое он опубликовал в своих соцсетях. Алжирца могли выгнать из команды за поддержку Палестины. Вскоре он удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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