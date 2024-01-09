Умер экс-футболист «Зенита» Вазген Манасян

Бывший футболист «Зенита», «Памира» и сборной Таджикистана Вазген Манасян ушёл из жизни в возрасте 65 лет. За команду из Санкт-Петербурга он играл в 1992 году и успел провести четыре матча. Манасян является легендой «Памира» — он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (123 гола).

«На 66‑м году ушёл из жизни ветеран таджикского футбола, легендарный нападающий душанбинского «Памира», бывший тренер национальной команды Таджикистана Вазген Игнатович Манасян. Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — написала пресс‑служба Федерации футбола Таджикистана на официальном сайте.

Стоит отметить, что с 2013 по 2015 год Манасян вёл тренерскую карьеру. Он был помощником главного тренера в сборной Таджикистана.