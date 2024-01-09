Функционер Лепсая назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино

Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино, который выступает на позиции защитника.

«Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания. Нино — надёжный футболист, хорошо начинает атаки, капитан «Флуминенсе», выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью. Бразилец неплохо читает игру, надёжен, но самая большая проблема — скорость. Но думаю, что скауты «Зенита» имели это в виду, когда прорабатывали его», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.