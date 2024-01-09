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В ближайшие дни на домашней арене «Баварии» будет гореть надпись в память о Беккенбауэре

В ближайшие дни на домашней арене «Баварии» будет гореть надпись в память о Беккенбауэре
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«Бавария» приняла решение о том, что в ближайшие дни в знак памяти бывшему футболисту мюнхенского клуба Францу Беккенбауэру на домашнем стадионе команды «Альянц Арена» будет подсвечена надпись «Спасибо, Франц». Об этом информирует официальный сайт «Баварии».

Сообщается, что эта надпись будет появляться с 16:30 до 22:00 по местному времени. В последний раз указанную надпись можно будет увидеть в грядущую пятницу, 12 января, во время домашнего матча «Баварии» в чемпионате Германии с «Хоффенхаймом».

Германия - Бундеслига . 17-й тур
12 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, легендарный футболист выступал за мюнхенский клуб в период с 1964 по 1977 год. За это время он принял участие в 582 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 74 голами и 75 результативными передачами. В составе «Баварии» Беккенбауэр три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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