Тренер сборной Германии Нагельсман трогательно высказался о Беккенбауэре

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на новость о смерти бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«Для меня Франц Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии. Его интерпретация роли либеро изменила игру, эта роль и его дружба с мячом сделали его свободным человеком. Как футболист и тренер он был возвышенным, он стоял над всем. До самого конца он обладал аурой, которую не смогли поколебать даже проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Я благодарен и горжусь тем, что мне удалось узнать его, и буду вспоминать о нём с любовью», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт немецкого футбольного союза.

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.