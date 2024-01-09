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Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде защитника «Зенита»

Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде защитника «Зенита»
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Центральный защитник «Зенита» Артём Касимов перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба дагестанского клуба в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал «Динамо» Махачкала

До перехода в систему «Зенит» в 2019 году Касимов успел поиграть за академию «Краснодара». На счету Артёма три сезона за вторую команду сине-бело-голубых, которая выступает в Леон-Второй лиге. Футболист также привлекался в юношеские сборные России для игроков не старше 18 и 19 лет. В сезоне-2020/2021 Касимов был признан лучшим игроком Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Действующее соглашение 20-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Касимова в € 150 тыс.

Напомним, махачкалинское «Динамо» под руководством Курбана Бердыева возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

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