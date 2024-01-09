Пикущак: для Ахметова переход в «Зенит» — вопрос зарплаты и бренда клуба

Бывший игрок и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит».

«У меня есть объяснение переходу Ахметова в «Зенит». Наверное, «Зенит» нуждается в русских игроках. Ильзат достаточно квалифицированный игрок, техничный, хорошо играет на мяче, атакующий. Мысли «Зенита» были связаны с этим — укрепиться, ну и у «Краснодара» забрать игрока, который приносил очки и в некоторых матчах был ключевым игроком.

Для Ахметова переход в «Зенит» — это вопрос в зарплате и в бренде клуба. «Краснодар» и «Зенит» будут конкурировать за чемпионство во второй части сезона. Он ушёл и рассчитывает на то, что будет больше играть в «Зените». Это возможно. В любом случае русские футболисты должны играть. В «Краснодаре» он в основном выходил на замену. Время покажет. Но я думаю, что вопрос больше финансовый», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.