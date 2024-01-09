Кузьмичёв: «Спартак» на нынешнем сезоне поставил крест, оставив Абаскаля

Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил выступление московского «Спартака» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. 51-летний функционер также высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Высшее руководство «ЛУКОЙЛа» на сегодняшний день не готово менять Абаскаля. Наверное, надеются, что он выправит ситуацию. Конечно, их не устраивают качели, которые показывает команда, но почему тот, кто приглашал его или участвовал в приглашении, решил его оставить. Я не говорю про то, когда он приходил. Он приходил на нормальную зарплату, а решение переподписать его на огромные деньги принимал уже «ЛУКОЙЛ».

«Спартак» на этом сезоне ставит крест? Очевидно. Я даже исхожу из того, что остался Абаскаль. С ним я не вижу перспектив», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Отставание московской команды от лидирующего «Краснодара» — восемь очков.