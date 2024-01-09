Президент «ПСЖ» заявил, что хочет сохранить Мбаппе в команде

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хочет сохранить нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался, это точно. Он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана – «ПСЖ». Он в центре проекта», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, в Мбаппе очень сильно заинтересован мадридский «Реал», который, как сообщалось, уже предложил условия контракта. При этом нападающего также хочет подписать английский «Ливерпуль», однако Килиан горит желанием перейти в стан «сливочных».

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.