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«Сантос» готов продать Жоакима в «Зенит» за € 10 млн

«Сантос» готов продать Жоакима в «Зенит» за € 10 млн
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Бразильский «Сантос» открыт для обсуждения продажи крайнего защитника Жоакима в «Зенит», но хочет выручить за футболиста € 10 млн. Об этом сообщает издание Bolavip.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб не утратил заинтересованности в приобретении 25-летнего защитника, несмотря на то что 28 декабря он пролонгировал трудовое соглашение с бразильским клубом.

В минувшем сезоне Жоаким принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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