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Стало известно, когда бразилец Артур присоединится к «Зениту»

Стало известно, когда бразилец Артур присоединится к «Зениту»
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Бразильский новичок «Зенита» Артур 11 января отправится в Санкт-Петербург и на следующий день пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 8 января, «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на один сезон. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

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