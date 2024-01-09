Дрэгушину предстоит выбрать между «Баварией» и «Тоттенхэмом» в ближайшие часы

Центральный защитник «Дженоа» и сборной Румынии Раду Дрэгушин в ближайшее время должен будет определиться со своим будущим. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент «Дженоа» одобрила два предложения — от «Баварии» и «Тоттенхэма». Мюнхенцы предложили за игрока обороны чуть больше € 30 млн, в то время как «шпоры» согласны заплатить € 25+5 млн, а также отдать в аренду флангового защитника Джеда Спенса. Боссов итальянского клуба устраивает оба оффера.

Отмечается, что теперь решение о продолжении карьеры находится в руках румынского футболиста. Руководство «Тоттенхэма» очень надеется на выбор защитника в пользу «шпор».

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.