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«Интер» встретится с агентом Тареми по вопросу подписания форварда

«Интер» встретится с агентом Тареми по вопросу подписания форварда
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На этой неделе боссы «Интера» проведут встречу с представителем иранского нападающего «Порту» Мехди Тареми. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «нерадзурри» попытается убедить агента 31-летнего футболиста о переходе в миланский клуб предстоящим летом на правах свободного агента. Для этого иранцу необходимо отказать португальской команде в продлении контракта.

Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «драконов» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника «Интера» Стефано Сенси в «Лестер Сити».

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