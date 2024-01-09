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Полузащитник «Интера» может перейти в «Лестер»

Полузащитник «Интера» может перейти в «Лестер»
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«Лестер Сити» работает над подписанием хавбека «Интера» Стефано Сенси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители английского клуба уже вступили в переговоры о переходе 28-летнего игрока. «Лестер» рассматривает исключительно полноценный трансфер. Отмечается, что ещё один претендент на хавбека, «Сассуоло», принял решение не работать над подписанием итальянского футболиста.

Сенси выступает за «Интер» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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