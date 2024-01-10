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Экс-защитник «Ювентуса» Каннаваро: «Интер» на данный момент сильнее туринцев

Экс-защитник «Ювентуса» Каннаваро: «Интер» на данный момент сильнее туринцев
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Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро, не так давно работавший главным тренером «Беневенто», высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Серии А. Итальянец также рассказал, предлагало ли ему руководство «Наполи» должность наставника команды.

«Кто выиграет скудетто? «Интер» на данный момент на порядок сильнее, чем все остальные команды Серии А. Игра миланской команды выглядит цельно. Однако у «Ювентуса» играет лучший футболист Италии — Федерико Кьеза. Этот парень умеет делать разницу.

Выходил ли на меня «Наполи» с предложением о работе? Я не против возглавить эту команду, но они мне не звонят», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Нерадзурри» набрали 48 очков после 19 туров и опережают «Ювентус» на два балла. «Наполи», в свою очередь, занимает лишь девятую строчку. В активе команды лишь 28 очков.

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