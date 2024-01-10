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Агент Сперцяна: интерес «Ювентуса»? Нам ничего не известно об этом

Агент Сперцяна: интерес «Ювентуса»? Нам ничего не известно об этом
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Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Нам ничего не известно об интересе «Ювентуса» к Эдуарду. Он — футболист «Краснодара», — приводит слова Пименты «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» планирует осуществить трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна летом 2024 года. Отмечалось, что в туринском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды. «Краснодар» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков за 20 матчей. Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в рамках внутреннего первенства, в которых забил восемь голов и оформил две голевые передачи.

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