В «Роме» приняли решение по будущему Жозе Моуринью

«Рома» готова предложить новый контракт португальскому наставнику команды Жозе Моуринью.

Как сообщает Calciomercato, руководство итальянского клуба решило продолжить сотрудничество с португальским специалистом. Моуринью предложат контракт, рассчитанный на один год, но включающий в себя опцию автоматического продления в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2024/2025.

Действующее соглашение Моуринью с «Ромой» истекает по окончании нынешнего сезона. Жозе Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года, заключив трёхлетний контракт. Под руководством португальца «волки» стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/2022 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

В нынешней кампании после 19 туров Серии А «Рома» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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