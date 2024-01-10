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Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити» и перейдёт в «Барселону» — Франсуа Галлардо

Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити» и перейдёт в «Барселону» — Франсуа Галлардо
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд покинет английский клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в соцсетях, 23-летний норвежский форвард летом перейдёт в «Барселону». Отмечается, что трансфер Холанда в каталонский клуб уже давно согласован. «Сине-гранатовые» заплатят за переход игрока сумму в € 100 млн.

Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний норвежский игрок провёл 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.

Отец Холанда кидается едой и ругается с фанатами «Реала»:

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