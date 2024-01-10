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Новичок «Милана» Терраччано рассказал, на каких позициях может сыграть

Новичок «Милана» Терраччано рассказал, на каких позициях может сыграть
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20-летний правый защитник «Милана» Филиппо Терраччано, подписавший контракт с «россонери» 8 января, ответил на вопрос о том, на каких позициях он способен играть.

«Я начинал играть как полузащитник, это позволило мне всегда принимать участие как в наступательных, так и в оборонительных действиях, благодаря этому я начал выполнять больше функций на поле. Затем я был адаптирован в качестве защитника, в этом году играл на разных позициях, и должен сказать, что я быстро адаптируюсь. У меня есть пластичность: для любой игровой позиции, на которую поставили, у меня очень небольшой период адаптации», — рассказал Терраччано в интервью Milan TV.

Терраччано перешёл в «Милан» из «Вероны», сумма трансферной компенсации составила € 4,5 млн. В текущем сезоне на счету игрока 19 матчей за клуб во всех турнирах и один результативный пас.

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