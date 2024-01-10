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«Идеальный тренер для «Атлетико». Карло Анчелотти — о Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Карло Анчелотти высказался о специалисте «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии очного матча в полуфинале Суперкубка Испании.

«Симеоне – идеальный тренер для «Атлетико», иначе бы он не задержался там на столь длительное время. Мы много с ним разговаривали, потому хорошо знаем друг друга.

Мы уважаем друг друга. Мы соседи, поэтому иногда видимся», – приводит слова Анчелотти AS.

53-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. За 12 лет под руководством Симеоне клуб выиграл чемпионат Испании (2013/2014, 2020/2021), Кубок (2012/2013) и Суперкубок Испании (2013/2014), а также дважды взял Лигу Европы (2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012/2013, 2018/2019).

Матч между командами состоится 10 января в 22:00 по мск. Суперкубок Испании проводится в Саудовской Аравии.

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