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Бубнов назвал главное разочарование первой части сезона РПЛ

Бубнов назвал главное разочарование первой части сезона РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, что его разочаровало в первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Главное разочарование сезона — это «Сочи» в полном составе. Команда, которая полтора года назад была на втором месте, откровенно провалилась в первом круге. При этом у клуба нет проблем с финансированием и инфраструктурой. Футболисты находятся в шикарных условиях, можно тренироваться хоть круглый год.

Разговоры о желании Ивана Игнатьева переехать в Европу вызывают только смех. Он вообще никакой уже несколько сезонов. За границей он никому не нужен. Юсупов и Нобоа также очень сильно сдали. Раньше их связка наводила шороху в чемпионате, но возраст берёт своё», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Сочи» встретится с «Балтикой» в начале марта.

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