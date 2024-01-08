Какие позиции нужно усилить ЦСКА, чтобы вернуться в лидеры? Находим слабые места команды

Продолжаем помогать клубам РПЛ и их тренерам определяться с позициями для усиления в зимнее окно. На этот раз объект нашего внимания – ЦСКА. Многие говорили, что у армейцев недостаточно большая обойма, поэтому стоит ждать трансферов от московского клуба.

Впрочем, один новичок у ЦСКА уже есть: нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев куплен за € 300 тыс., по данным Transfermarkt. Но есть и пара потерь к январю 2024-го. Полузащитник Ярослав Арбузов уходит в «Балтику» за € 200 тыс, а его коллега по амплуа Никита Ермаков – на правах аренды в «Пари НН». Таким образом, скамейка у главного тренера Владимира Федотова длиннее не стала.

Давайте определим с помощью голосования, какие позиции должен укрепить ЦСКА. А если вы убеждены, что армейцам не требуется усиление, то и такая опция есть. Выбор за вами!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.