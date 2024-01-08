Какие позиции нужно усилить ЦСКА, чтобы вернуться в лидеры? Находим слабые места команды

Продолжаем помогать клубам РПЛ и их тренерам определяться с позициями для усиления в зимнее окно. На этот раз объект нашего внимания – ЦСКА. Многие говорили, что у армейцев недостаточно большая обойма, поэтому стоит ждать трансферов от московского клуба.
Впрочем, один новичок у ЦСКА уже есть: нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев куплен за € 300 тыс., по данным Transfermarkt. Но есть и пара потерь к январю 2024-го. Полузащитник Ярослав Арбузов уходит в «Балтику» за € 200 тыс, а его коллега по амплуа Никита Ермаков – на правах аренды в «Пари НН». Таким образом, скамейка у главного тренера Владимира Федотова длиннее не стала.
Давайте определим с помощью голосования, какие позиции должен укрепить ЦСКА. А если вы убеждены, что армейцам не требуется усиление, то и такая опция есть. Выбор за вами!
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
ЦСКА нужен новичок на другую позицию
Если ЦСКА, по вашему мнению, необходимы новички на другие позиции, то голосуйте за эту опцию. Может быть, одного трансфера Мусаева мало и требуется ещё бомбардир в линию атаки? Лучший снайпер армейцев Фёдор Чалов забил восемь мячей, но с игры – только три. Столько же, сколько другой форвард команды Виктора Давила и латераль Милан Гаич. У Антона Заболотного пять голов без учёта пенальти.
Остальные позиции вроде бы неплохо укомплектованы, наверное, в списке приоритетов они не на первых местах. В воротах за спиной опытного Игоря Акинфеева сидит перспективный Владислав Тороп. На правом краю обороны стабильно играет Келлвен, а в случае травмы или дисквалификации бразильца на привычный фланг можно двигать Гаича. Роли инсайдов готовы хорошо исполнить Аббосбек Файзуллаев, Иван Обляков и Давила с Чаловым.
ЦСКА нужен новичок на позицию центрального защитника
В первой части сезона РПЛ армейцы страдали из-за проблем в центре обороны. Игроки этого амплуа выбывали один за другим, а Игорь Дивеев и вовсе пропустил все 18 туров чемпионата. Федотову приходилось использовать в тройке на позиции центрбеков штатных опорников.
Если бы все были здоровы и находились в оптимальной форме, то тренер ЦСКА получил бы фактически по два человека на позицию – помимо Дивеева, это Виллиан Роша, Мойзес, Илья Агапов, Матвей Лукин и «вечный» универсал Кирилл Набабкин. Возвращение центрального защитника сборной России частично решит проблему, тем не менее армейцам, кажется, не помешал бы ещё новичок в эту линию. Появлялись информация о переговорах московского клуба с Алаа Грамом из тунисского «Сфаксьена». Сумма трансфера может составить € 1,6 млн, а сам 22-летний игрок – заключить контракт на четыре года.
ЦСКА нужен новичок на позицию центрального полузащитника
Ещё один актуальный вопрос, связанный с составом ЦСКА: есть ли у армейцев системообразующий игрок в центре поля? Выбор у Федотова, на первый взгляд, достаточно большой – Саша Зделар, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Максим Мухин (правда, последний получил разрыв крестообразной связки левого колена и выбыл на полгода). Плюс универсал Иван Обляков, которого можно двигать с позиции инсайда и на место центрального полузащитника в схеме 3-4-2-1, и на левый фланг. Вот только настоящего лидера, пожалуй, не хватает.
Вполне возможно, что в зимнее окно селекционный отдел ЦСКА и тренерский штаб армейцев находятся в поиске новичка в среднюю линию. В СМИ мелькают разные фамилии как бразильцев, так и игроков из других стран. Однако отличить слухи-«утки» от реальных переговоров по поводу трансферов не всегда просто.
ЦСКА нужен новичок на позицию левого латераля
В летнее трансферное окно ЦСКА искал новичка на позицию левого латераля (вингбека). Армейцы фактически договорились о трансфере Жуниньо Капишабы из «РБ Брагантино», но в последний момент австрийский офис «Ред Булл», владеющий бразильским клубом, наложил вето на сделку с представителем России. Не успели в ЦСКА подписать и Веллингтона из «Сан-Паулу», который был альтернативным вариантом.
В результате всю первую часть сезона левый фланг закрывал правоногий Милан Гаич. Получалось у серба неплохо, пожалуй, даже лучше, чем можно было ожидать. Но так или иначе левши достаточно высокого уровня на роль латераля в команде нет. По всей видимости, усиление этой позиции остаётся одним из приоритетных вариантов для ЦСКА. Любопытно, что в декабре агент Жуниньо Капишабы сообщил, что снова ведёт переговоры с армейцами. Возможно, игрок хочет выкупить свой контракт у «Ред Булл».
ЦСКА новички не нужны — команда полностью укомплектована
Экс главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассуждал летом 2023-го о трансферах ЦСКА в интервью для «Матч ТВ»: «Говорить об усилении отдельных позиций не стоит, только если о дублировании. У армейцев есть своя хорошая молодёжь, которая может составить конкуренцию основному составу. Это говорит о том, что стратегически ЦСКА действует правильно. Может сформироваться команда, которая навяжет борьбу за чемпионство».
Возможно, вы и сегодня согласитесь с теми словами известного тренера. Обойма из 20-22 игроков, претендующих на место в основе, у Федотова так или иначе есть. Некоторые молодые футболисты действительно неплохо себя проявили, пусть даже надежды на борьбу за чемпионство с имеющимся составом пока не оправдались. ЦСКА по силам улучшить качество игры, обойдясь без новых трансферов в зимнее окно?