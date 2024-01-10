Экс-форвард «Спартака» Баженов: строгий распорядок и дисциплина всегда бьют класс

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался по поводу дисциплины и строгих правил внутри команд.

«Черчесов – самый жёсткий тренер в моей карьере? Да нет. Я же по-другому чуть смотрю. Строгие правила внутри команды? Это нормально. Дикая предсезонка? Мне кажется, при Старкове мы бегали много, хорошие были сборы, тяжело было. Строгий распорядок и дисциплина должны быть, они всегда бьют класс. Это не строгость, это данность, которая должна быть во всех командах», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.