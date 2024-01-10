Экс-футболист «Спартака» Баженов признался, что у него «срывало башню» от денег и славы

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, как у него «срывало башню» из-за резкого появления больших денег.

«Был ли момент в карьере, когда мне начало «срывать башню» от денег и славы? Да, конечно. Думаю, каждый проходит медные трубы по-своему. Я тоже проходил. Да, срывало башню, когда большие деньги и когда у тебя ничего не было, а потом появилось. Это не плохо и не хорошо, это данность, с этим нужно справиться. Слава богу, рядом были взрослые товарищи, которые дали по шапке», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.