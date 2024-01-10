Марсьяль хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и не задумывается об уходе — Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не задумывается об уходе из клуба этой зимой и хочет продолжить играть за «красных дьяволов», сообщает Sky Sports в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что миланский «Интер» проявляет интерес к французскому футболисту. Позднее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб ведёт переговоры с Марсьялем по новому контаркту.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 13 матчей в рамках АПЛ и забил один гол. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.