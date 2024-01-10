Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсьяль хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и не задумывается об уходе — Sky Sports

Марсьяль хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и не задумывается об уходе — Sky Sports
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не задумывается об уходе из клуба этой зимой и хочет продолжить играть за «красных дьяволов», сообщает Sky Sports в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что миланский «Интер» проявляет интерес к французскому футболисту. Позднее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб ведёт переговоры с Марсьялем по новому контаркту.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 13 матчей в рамках АПЛ и забил один гол. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Тен Хаг: мы ведём переговоры с Вараном и Марсьялем о продлении их контрактов с «Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android