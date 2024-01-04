Тен Хаг: мы ведём переговоры с Вараном и Марсьялем о продлении их контрактов с «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что клуб ведёт переговоры с рядом футболистов о продлении контрактов.

«Мы ведём переговоры с Рафаэлем Вараном и Антони Марсьялем. Это внутренние дела клуба и игроков. Также мы активировали опцию продления контрактов с Аароном Ван-Биссакой, Виктором Линделёфом и Ханнибалом Межбри», — приводит слова тен Хаг Manchester Evening News.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи, согласно которым «красные дьяволы» не будут пролонгировать трудовое соглашение с Марсьялем. Также были сведения о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить новый контракт Варану, но только с понижением заработной платы.

Французский нападающий выступает за манкунианцев с 2015 года. Варан же присоединился к клубу летом 2021-го.