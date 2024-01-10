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Спортдир «Локомотива» Ульянов: Салтыков — наше очередное удачное приобретение

Спортдир «Локомотива» Ульянов: Салтыков — наше очередное удачное приобретение
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал приобретение московским клубом 19-летнего нападающего Никиты Салтыкова. Нынешний сезон форвард доиграет в «Крыльях Советов» на правах аренды.

«Никита Салтыков — наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных. Этот трансфер ещё раз подтверждает выбранное нами направление — подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны», — приводит слова Ульянова официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний россиянин провёл 17 матчей за «Крылья Советов», в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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