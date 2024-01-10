Невилл — о Каземиро: с хорошим спортивным директором «МЮ» никогда не подписал бы его

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл полагает, что манкунианский клуб не стал бы подписывать хавбека Каземиро, если бы обладал качественным спортивным директором.

«Каземиро — прекрасный пример работы на ближайшую перспективу, которая дорого обойдётся в долгосрочной перспективе. Будь у «Манчестер Юнайтед» хороший спортивный директор и хороший владелец, этого трансфера просто не было бы. Это приобретение вообще не должно было состояться, на него должно было быть наложено вето», — приводит слова Невилла издание Manchester Evening News.

Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом прошлого года. В этом сезоне хавбек провёл восемь матчей в АПЛ и забил один гол.