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Невилл — о Каземиро: с хорошим спортивным директором «МЮ» никогда не подписал бы его

Невилл — о Каземиро: с хорошим спортивным директором «МЮ» никогда не подписал бы его
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл полагает, что манкунианский клуб не стал бы подписывать хавбека Каземиро, если бы обладал качественным спортивным директором.

«Каземиро — прекрасный пример работы на ближайшую перспективу, которая дорого обойдётся в долгосрочной перспективе. Будь у «Манчестер Юнайтед» хороший спортивный директор и хороший владелец, этого трансфера просто не было бы. Это приобретение вообще не должно было состояться, на него должно было быть наложено вето», — приводит слова Невилла издание Manchester Evening News.

Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом прошлого года. В этом сезоне хавбек провёл восемь матчей в АПЛ и забил один гол.

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