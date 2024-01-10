«Севилья» и «Лацио» ведут борьбу за подписание хавбека сборной Германии

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборной Германии Флориан Нойхаус может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний игрок недоволен своим положением в клубе, а руководство «Боруссии» готово с ним расстаться. На Нойхауса претендуют «Севилья» и «Лацио». Оба клуба рассматривают вариант с арендой футболиста, которая будет включать опцию выкупа.

Нойхаус выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.