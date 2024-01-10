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Перес и Анчелотти определись с трансферными планами «Реала» на зиму

Перес и Анчелотти определись с трансферными планами «Реала» на зиму
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и главный тренер команды Карло Анчелотти договорились, что «сливочные» не будут совершать подписаний в текущее трансферное окно. Об этом сообщил журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль.

«Перес и Анчелотти провели встречу 4 декабря 2023 года, на которой они решили, что ни один футболист не будет подписан Мадридом в это зимнее трансферное окно», – заявил Педрероль.

Отметим, что в Испании зимнее трансферное окно открыто со 2 января по 1 февраля 2024 года. Мадридский «Реал» не оформил ни одного трансфера в текущее ТО.

Напомним, после 19 туров чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» имеет в своём активе 48 очков. Подопечные Карло Анчелотти располагаются на первом месте в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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