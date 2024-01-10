«ПСЖ» хочет добавить пункт, по которому может разорвать контракт с Москардо из-за травмы

Французский «ПСЖ» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о «защитном пункте» по Габриэлу Москардо, чтобы парижане могли юридически расторгнуть контракт с игроком, если не удастся решить проблему с травмой, сообщает журналист Педро Рамиро в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, парижане постараются устранить травму хирургическим путём, однако если это не поможет, то «ПСЖ» хочет без компенсаций разорвать контракт с помощью «защитного пункта».

Напомним, ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» заключит пятилетний контракт с Габриэлом Москардо и заплатит € 20 млн бразильскому клубу. Однако футболист травмировал ногу и, скорее всего, вернётся в марте 2024 года, что осложняет дальнейшие переговоры.