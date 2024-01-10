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Доривал Жуниор стал главным тренером сборной Бразилии

Доривал Жуниор стал главным тренером сборной Бразилии
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61-летний Доривал Жуниор назначен на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской футбольной конфедерации (CBF).

«Доривал Жуниор — новый главный тренер мужской национальной команды. Он будет представлен на пресс-конференции в четверг в штаб-квартире CBF», — говорится в официальном сообщении Бразильской конфедерации футбола.

Отметим, что предыдущим тренером сборной Бразилии был Фернандо Диниз. Он исполнял обязанности рулевого в стане южноамериканской национальной команды с 5 июля 2023 года по 6 января текущего года.

Напомним, предыдущим местом работы Жуниора был «Сан-Паулу». Бразильский специалист возглавлял эту команду с 20 апреля 2023 года по 8 января текущего года.

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