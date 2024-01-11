«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв «Атлетико» в матче с восемью голами

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом.

«Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи. «Реал» одержал победу в драматичном матче, который длился 120 минут (5:3) и вышел в финал турнира.

«Атлетико» сумел забить быстрый гол. На седьмой минуте ворота «Реала» поразил защитник «матрасников» Марио Эрмосо. Однако уже спустя 13 минут «сливочные» восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте сумел отличиться ещё один защитник «Реала» — Ферлан Менди. Но через семь минут «Атлетико» снова забил. Гол на свой счёт записал Антуан Гризманн.

Под занавес встречи, 78-й минуте, Рюдигер срезал мяч в свои ворота, но уже через семь минут Даниэль Карвахаль сумел спасти свою команду. Основное время матча завершилось вничью (3:3).

На 116-й минуте форвард «Реала» Хоселу принёс своей команде важнейшую победу, забив решающий мяч. А ещё через шесть минут точку в матче поставил хавбек «сливочных» Браим Диас — 5:3.