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Главный тренер «Милана» раскритиковал назначение пенальти за фол на Миранчуке

Главный тренер «Милана» раскритиковал назначение пенальти за фол на Миранчуке
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раскритиковал назначение пенальти в ворота команды за фол на российском нападающем «Аталанты» Алексее Миранчуке в четвертьфинале Кубка Италии. Этот пенальти стал решающим, и «Аталанта» одержала победу со счётом 2:1.

«Честно говоря, это сложно, столько споров по поводу VAR, но это был не пенальти, потому что наш игрок получил мяч первым, потому что игрок «Аталанты» упал ещё до контакта. Вечер негативный.

«Мы могли бы отреагировать лучше. Я понимаю разочарование игроков, проигрывающих со счётом 2:1 после хорошей игры, но у нас ещё было достаточно времени, чтобы вернуться в игру, и мы не воспользовались теми шансами, которые создали», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В полуфинале «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».

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Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 45'     1:1 Копмейнерс – 45+2'     1:2 Копмейнерс – 59'    
Удаления: Миранте – 90+6' / нет

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