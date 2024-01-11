Президент «ПСЖ» попал в новый скандал по делу об эксплуатации уязвимых слоёв населения

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи стал объектом расследования по делу о «тайной работе и эксплуатации уязвимых слоёв населения», сообщает Le Monde.

Предварительное расследование было возбуждено прокуратурой Парижа после жалобы бывшего марокканского сотрудника президента «ПСЖ» о «возможных преступлениях, связанных с тайной работой и эксплуатацией уязвимых слоев населения».

Бывший марокканский дворецкий президента «ПСЖ» Хишама Кармусси сегодня является одним из главных действующих лиц судебных разбирательств после жалобы на угрозы и условия труда, противоречащие человеческому достоинству.

Источник, близкий к боссу «ПСЖ», отреагировал на эту жалобу, назвав Кармусси «преступником», обвиняемым в «попытке шантажировать» Аль-Хелаифи, что может привести к тому, что он будет привлечён к ответственности по другой судебной процедуре.

Отметим, что ранее Аль-Хелаифи уже был причастен к судебным разбирательствам. Президента «ПСЖ» обвиняли в причастности к похищению 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, владевшего информацией, которая могла иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, а также к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, председателем которой является президент «ПСЖ».

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